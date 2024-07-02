شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب» تفوز بعقد توريد لصالح «دينيس» بقيمة 293 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.