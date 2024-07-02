شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب» تفوز بعقد توريد لصالح «دينيس» بقيمة 293 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للأنابيب فوزها، أمس، بعقد لتوريد أنابيب لصالح شركة دينيس العربية المحدودة، بمشروع الجافورة المرحلة الثانية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم،: إن قيمة العقد تقدر بنحو 293 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 10 أشهر.
وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من الربع الرابع 2024 وحتى الربع الثاني لسنة 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم،: إن قيمة العقد تقدر بنحو 293 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 10 أشهر.
وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من الربع الرابع 2024 وحتى الربع الثاني لسنة 2025.