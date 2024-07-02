الاقتصاد

«أنابيب» تفوز بعقد توريد لصالح «دينيس» بقيمة 293 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للأنابيب فوزها، أمس، بعقد لتوريد أنابيب لصالح شركة دينيس العربية المحدودة، بمشروع الجافورة المرحلة الثانية.
وقالت الشركة في بيان على تداول ، اليوم،: إن قيمة العقد تقدر بنحو 293 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 10 أشهر.
وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من الربع الرابع 2024 وحتى الربع الثاني لسنة 2025.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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