شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تسجل بداية قوية في النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء حيث تتطلع وول ستريت إلى الحفاظ على الزخم القوي الذي شهدته في بداية النصف الثاني من عام 2024، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 17 نقطة أو 0.04% بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% في حين تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%. قيادة أسهم التكنولوجيا للصعود ارتفعت أسهم التكنولوجيا "مايكروسوفت" و"ألفابيت" التي تم تداولها بشكل أعلى بشكل هامشي جنبًا إلى جنب مع شركة "إنفيديا" المكتسحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وتم الحفاظ على المكاسب تحت السيطرة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات أكثر من 14 نقطة أساس ليصل إلى 4.485%. خسائر شركات الشحن وتعرضت أسهم شركات الشحن وتشغيل الرحلات البحرية لضغوط مع وصول إعصار بيريل إلى اليابسة في منطقة البحر الكاريبي كإعصار من الفئة الرابعة حيث انخفضت أسهم "كارنيفال" بنسبة 4% وخسرت "رويال كاريبيان" 1.6%. انتعاش مؤشر ناسداك المركب تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 18.1% في النصف الأول في حين سجل مؤشر داو جونز الصناعي أداءًا أضعف بسبب التراجع في الربع الثاني حيث أضاف 3.8%.

وتأتي هذه التحركات في ظل الزخم المستمر المحيط بالذكاء الاصطناعي والتي ساعدت في دعم أسهم مثل إنفيديا والتي قادت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مكاسب بنسبة 14.5% في النصف الأول. بيانات مقلقة للنصف الثاني مع ذلك، لا يزال المستثمرون يشعرون بافتقار السوق إلى حالة التوسع المطلوب والتي قد تؤثر على التحركات في الأسواق المالية في النصف الثاني من العام وفقًا لنائب الرئيس الأول وخبير المحافظ الاستثمارية في شركة "كالموس إنفيستمينتس" جوزيف كوسيك.

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وأشار كوسيك إلى أن 10 أسهم فقط تشكل ما يقرب من 33٪ من الوزن الإجمالي لمؤشر إس آند بي 500 وهو مستوى من عدم التناسب يقول إنه حدث ثلاث مرات فقط في الماضي.

وقال كوسيك: "يشعر المراقبون بضغوط ومخاطر متزايدة حيث يبدو أن السوق لايسير على النحو المطلوب". الصيف يرفع حرارة التداولات الأمريكية يتوقع البعض أن يستمر هذا الزخم المدفوع بالتكنولوجيا خلال فصل الصيف على الأقل.

قال كيفن فيليب الشريك في شركة "بيل آير إنفيستمينت آدفيسورز" :"على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يبدو مجرد بدعة مؤقتة إلا أنني أعتقد أنه أكثر من ذلك بكثير حيث إنه يتمتع بالقدرة على إعادة تحفيز الإنتاجية المتزايدة للشركات وتطوير التقنيات بطرق أسرع وأكثر كفاءة وإنشاء صناعات جديدة". أفضل القطاعات في صعود الأسهم في هذا السياق قالت شركة "وولف ريسيرش" إن أقل من 10% من القطاعات وصلت إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال المحلل الفني روب جينسبيرج:"في الأسبوع الماضي من بين 79 مجموعة صناعية في مؤشر ستاندرد آند بورز حققت 5 فقط أعلى مستوى لها في شهر".

وتشمل هذه المجموعات خدمات الاتصالات وتجارة التجزئة والبرمجيات ومعدات الاتصالات والمنتجات الاستهلاكية التقديرية. توقعات إيجابية لبقية 2024 على الرغم من انخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مقارنة ببداية العام إلا أن المحللة سيما شاه ترى أن الأمور تسير نحو توقعات إيجابية بشأن الأصول الخطرة للنصف الثاني من العام.

واختتمت: "الأسهم الأمريكية تنتظر نصف عام ثاني جيد حسبما نتوقع حتى الآن".