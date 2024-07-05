الجيش الأوكراني يسقط 32 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة إنها أسقطت كل الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل وعددها إجمالا 32.

وذكر الجيش الأوكراني على تطبيق تيليغرام للتراسل أنه أسقط الطائرات المسيرة فوق سبع مناطق.

وقال حاكم ميكولايف إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة منهم كانت تحلق فوق جنوب المنطقة. وذكر حاكم دنيبروبتروفسك أن ثلاث طائرات مسيرة أخرى تم إسقاطها أيضا فوق منطقته.

وقال حاكم منطقة كييف إن القوات الجوية فعلت الدفاعات لإسقاط طائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.