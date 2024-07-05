غدا.. حفل توقيع "قلبي مليان بحكايات" للكاتبة مي مختار

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية في السابعة والنصف مساء غد السبت، حفل إطلاق وتوقيع المجموعة القصصية "قلبي مليان بحكايات"، للكاتبة والقاصة مي مختار، والصادرة عن دار الهالة للنشر والتوزيع.

"قلبي مليان بحكايات" تحمل ما في قلب الكاتبة مي مختار من احلام وآمال وانكسارات وابتلاءات وانتصارات ونوستالجيا الحنين للماضي من عادات وتقاليد وموروثات ثقافية.

من قصص المجموعة: لحاف قطن ، زمن العار ، غرفة كبار السن ، رُفعت الجلسة، بطليموس، وقصص أخرى.



يذكر أن مي مختار كاتبة وشاعرة، تعمل بالقطاع المصرفي، ومؤسسة لصالون مي مختار الشهير بصالون الفيشاوي، آخر مجموعاتها القصصية صدرت في 2019 بعنوان "أنا هويت".