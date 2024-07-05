موسكو تتهم مقاتلة غربية بالاقتراب من طائرة روسية فوق سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت وكالة تاس للأنباء اليوم الجمعة عن الجيش الروسي أن طائرة حربية من طراز تايفون تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بشكل خطير من طائرة عسكرية روسية من طراز أن-30 فوق محافظة حمص.

ونقلت تاس عن الجيش قوله إن الطيار الروسي تمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع اصطدام. والواقعة المذكورة حدثت يوم الأربعاء.

وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أمس الخميس، عن حادث اقتراب خطير لمقاتلة تايفون تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من طائرة «آن 30» الروسية في أجواء سوريا.

وأشار نائب مدير مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بوبوف في بيان له، يوم الخميس، إلى أن الحادث وقع خلال الفترة بين الساعة 9:44 و9:51 بتوقيت موسكو، يوم 3 يوليو فوق منطقة التنف في محافظة حمص السورية.

وأضاف أن الطائرة الروسية كانت تنفذ تحليقا روتينيا، وأن الطيار الروسي أظهر مهارة عالية من أجل تجنب الاصطدام.

وذكر المركز الروسي أنه رصد 12 انتهاكا من قبل طائرات التحالف في منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

