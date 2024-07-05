من هو كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

ياسر رشاد - القاهرة - قاد كير ستارمر حزب العمال إلى انتصار كبير في الانتخابات العامة البريطانية لعام 2024، ليصبح بذلك رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وترصد بوابة الخليج 365 الالكترونية السيرة الذاتية لكير ستارمر عبر السطور التالية:



في عام 2020، تولى ستارمر زعامة حزب العمال خلفًا لجيريمي كوربن، حيث عمل على تحويل توجهات الحزب من اليسار إلى مركزية أكثر، بهدف زيادة جاذبيته للناخبين.

قبل دخوله عالم السياسة، كان ستارمر محاميًّا ناجحًا ومدافعًا بارزًا عن حقوق الإنسان. وُلد في عام 1962 بلندن، ونشأ في مقاطعة ساري في عائلة تنتمي للطبقة العاملة، إذ كان والده يعمل خراطًا ووالدته ممرضة.



وانضم ستارمر إلى حزب العمال في سن مبكرة وكان ناشطًا يساريًّا خلال شبابه.

وبحسب تقرير لبي بي سي كان ستارمر أول فرد في عائلته يرتاد الجامعة.

وترافع أيضًا في قضية شهيرة بالتسعينيات عن اثنين من الناشطين البيئيين بعدما اختصمتهم سلسلة مطاعم معروفة الوجبات السريعة، ماكدونالدز، في تهمة التشهير.

وكان قد درس القانون في جامعتي ليدز وأكسفورد، وأصبح محاميًّا متخصصًا في قضايا حقوق الإنسان.

في عام 2008، تم تعيينه رئيسًا للنيابة العامة، وبعدها بسبع سنوات، تم انتخابه نائبًا في البرلمان عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس.

خلال فترة وجوده في البرلمان، تولى مهمة مراجعة سياسات الحكومة وكان وزير الظل لشؤون “البريكسيت”.

عقب الهزيمة القاسية لحزب العمال في انتخابات 2019، أصبح ستارمر زعيم الحزب وعمل على توحيد صفوفه الداخلية مع تعزيز السياسات الوسطية.

وتزوج من فيكتوريا ألكسندر في عام 2007 ولديهما طفلان. وخارج أوقات العمل، يستمتع بلعب كرة القدم الخماسية ويدعم فريق أرسنال.