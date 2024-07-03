شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة إكسترا التشكيلة الكاملة استمرار المهندس رأفت هندي بمنصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم نشر القائمة الكاملة لنواب الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشغل المهندس رأفت هندي منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية وهو أيضًا رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشغل منصب رئيس قطاع الأمانة العامة منذ منتصف يوليو 2018.

ويتمتع هندي بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال تقديم نماذج متنوعة من الحلول الاستراتيجية والتقنية لمشاريع الاتصالات والبنية الأساسية والتي يجرى تنفيذها بنجاح على المستويين الوطني والدولي. وأنشأ هندي قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006 والذي نجح ا في تنفيذ أكثر من 100 مشروع، من بينهم مشروع البنية الأساسية للقرية الذكية وشبكة الجامعات المصرية وأول نظام لكروت الدفع الإلكترونية بمصر.

وخلال تنفيذ هذه المجموعة الواسعة من المشاريع، نجح هندي في إنشاء علاقات قوية مع العديد من الهيئات حكومية، الأمر الذي ساعد في تحقيق أهداف للمشاريع المرجوة. واشتهر هندي بقدرته على تأسيس فرق عمل بأعلى مستوى أداء، مع تركيزه على تطوير مهارات الابتكار.