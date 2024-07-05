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نجم الاهلي ينتقل إلى الدوري الموزمبيقي

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أعلن نادي أود سونجو الموزمبيقي التوقيع مع اللاعب لويس ميكيسوني جناح فريق سيمبا التنزاني والاهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم ميكيسوني إلى صفوف ناديه الجديد سونجو في صفقة انتقال حر عقب رحيله بشكل رسمي عن فريقه السابق سيمبا التنزاني بعد نهاية الموسم المنصرم.

وكان ميكيسوني قد رحل عن أود سونجو عام 2018، صوب نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، قبل أن يعود من جديد في الصيف الجاري.

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ولعب ميكيسوني داخل صفوف النادي الأهلي لمدة موسمين قادمًا من نادي سيمبا التنزاني وذلك تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قبل انتقاله لـ أبها السعودي على سبيل الإعارة.

وتخلى الفريق القاهري عن خدمات لاعبه الموزمبيقي مطلع الموسم الجاري بعد فسخ التعاقد معه، ليعود مرة أخرى إلى سيمبا التنزاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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