شكرا لمتابعة خبر عن بأمر ملكي : نائب الوزير يمارس صلاحيات الوزير عند غيابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أمراً ملكياً ، يقضي بأن يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير ويمارس صلاحياته ومهماته في حالة غيابه .

وبحسب الأمر الملكي الذي نشرته جريدة “أم القرى” ، اليوم الجمعة ، فإنه في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أي منهم مرتبة أعلى .

وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاماً أو مختصاً)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك .