شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يلتقي بالموظفين والعاملين بالإدارات المختلفة والهيئات التابعة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، على استهلال ثاني أيام عمله بالوزارة بعد أدائه لليمين الدستورية أمس وزيراً للسياحة والآثار، على القيام بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوجيه التحية للموظفين والعاملين بها، والتعرف على آليات سير العمل بالإدارات المختلفة والهيئات التابعة لها.

ورافقه خلال الجولة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من مستشاري ومعاوني الوزير.

وقد حرص الوزير على التحدث مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات المختلفة وعدد من العاملين بها، للتعرف بصورة أعمق على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير ذلك.

ومن جانبهم، قام العاملون بالترحيب وتقديم التهنئة للوزير على منصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات بالوزارة.

كما أكد الوزير، خلال الجولة، على أهمية دور العنصر البشري، مشيراً إلى حرصه على الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة والهيئات التابعة لها، ومثمناً على ضرورة العمل الجماعي والمؤسسي والتنسيق المتكامل وتضافر الجهود لاستمرار بذل مزيد من العمل لتحقيق مستهدفات الوزارة.

كما تم استعراض الدور المنوط لأبرز الإدارات بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها الهيئة المصرية للعامة للتنشيط السياحي وأبرز الأنشطة الترويجية التي تقوم بها مثل الحملات الترويجية والرحلات التعريفية Fam Trips، والفعاليات والمعارض الدولية والمحلية، وكذلك استعراض أبرز ملفات العمل بالمجلس الأعلى للآثار، وما يتم للحفاظ على الآثار المصرية وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والتسويق لهذه الإمكانيات السياحية والأثرية الهامة.

وحرص الوزير على الاستماع لأبرز ملامح محاور استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وما تم لميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، واستكمال التحديث والتطوير المستمر لكل من الموقع الالكتروني الخدمي للوزارة، والموقع الترويجي الخاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

جدير بالذكر أن شريف فتحي كان قد قام أمس، بأداء اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيراً للسياحة والآثار، في حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.



























































