شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 4-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4-7-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي، والشرقية-إيسترن كومباني، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بضغوط عمليات جني الأرباح، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي، والشرقية-إيسترن كومباني، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بضغوط عمليات جني الأرباح، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.3 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.15%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 25.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، 45.6 مليون جنيه، 125.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 121.4 مليون جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 28364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12257 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 9057 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6441 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1677 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

أسهم خزينةأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 703.8 ألف سهم، والثانية 785 ألف سهم، والثالثة 1432 سهم، والرابعة 2 مليون سهم، والخامسة 500 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن مصر الوسطى، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والعبور للاستثمار العقاري، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 3 ملايين سهم، 142.8 ألف سهم، 622 سهم، 5 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 20 ألف سهم، 25 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد عدد 46 سهمًا، 38.5 ألف سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 149 مليون سهم، 65 ألف سهم، 8 ملايين سهم، 25 مليون سهم.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 1.2 مليون سهم، 500 ألف سهم، 2.26 مليون سهم، 3 ملايين سهم، 61.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة حديد عز، عن شراء المساهم شركة أكت فاينانسال للاستشارات عدد 384 ألف سهم بسعر 88.782 جنيه بقيمة إجمالية 34.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 1.235% إلى 1.305%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة ليسيكو مصر، عن بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 16 ألف سهم بسعر 25.01 جنيه بقيمة إجمالية 400.2 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.013% إلى 4.993%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن بيع المساهم أحمد محمد سيد جمعة عدد 30 مليون سهم بسعر 0.488 جنيه بقيمة إجمالية 14.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 37.47% إلى 35.97%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

العربية للشحنأعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن موافقة الجمعية العامة العادية على مد مدة التصفية لمدة 6 شهور اعتبارًا من 6 يونيو وحتى 7 ديسمبر 2024، وعدم الموافقة على إعداد القوائم المالية السنوية في 30 يونيو عام 2024 على أن يتم إعداد القوائم المالية الربع سنوية اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 7 ديسمبر عام 2023. تعليمأعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة (تعليم)، عن اكتمال تراخيص جامعة ممفيس، وذلك بعد الحصول على القرار الجمهوري لتكون ثالث المؤسسات التعليمية تحت مظلة شركة تعليم، وتسير عملية إنشاء المرحلة الأولى للجامعة وفقًا للمخطط الزمني لإطلاق الجامعة في سبتمبر 2025، والتي تضم كليات الطب والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد.