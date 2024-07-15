شكرا لقرائتكم خبر 99% الاكتفاء الذاتي من البطيخ.. والإنتاج السنوي 605 آلاف طن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ في المملكة 99%، حيث تنتج سنويا 605 آلاف طن من مساحة تقدر بأكثر من 24 ألف هكتار مربع في مختلف المناطق.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقرير لها، أن منطقة مكة المكرمة تعد الأعلى إنتاجا بأكثر من 442 ألف طن، تليها منطقة الرياض بإنتاج يبلغ 61 ألف طن، ثم المنطقة الشرقية بإنتاج 38.7 ألف طن، ومنطقة الجوف تنتج 25 ألف طن، بينما يبلغ إنتاج الباحة 12 ألف طن، وإنتاج المدينة المنورة 9 آلاف طن، وإنتاج القصيم 7 آلاف طن، وتبوك 4.5 آلاف طن، وحائل 3 آلاف طن، وعسير 1.2 ألف طن، وجازان ألف طن.

‏وأشارت الوزارة إلى أن البطيخ يزرع في المملكة خلال موسمين هما سبتمبر، وفبراير حتى نهاية مارس ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يوما، ويزرع في معظم مناطق المملكة، ويعد مصدرا كبيرا للفيتامينات، ويقوي المناعة، ويحمي الدماغ، ويقي من أمراض القلب والسرطان، ويحمي من الجفاف، لافتة النظر إلى أن برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف» يعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول البطيخ ورفع معدل زراعته خلال موسمه الذي ينطلق في فترة الصيف ويمتد إلى ستة أشهر، حيث تبدأ زراعة البطيخ مع نهاية شهر فبراير، ويثمر بعد 100 يوم من زراعته.

إنتاج مناطق المملكة من البطيخ: