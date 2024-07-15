99% الاكتفاء الذاتي من البطيخ.. والإنتاج السنوي 605 آلاف طن

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وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقرير لها، أن منطقة مكة المكرمة تعد الأعلى إنتاجا بأكثر من 442 ألف طن، تليها منطقة الرياض بإنتاج يبلغ 61 ألف طن، ثم المنطقة الشرقية بإنتاج 38.7 ألف طن، ومنطقة الجوف تنتج 25 ألف طن، بينما يبلغ إنتاج الباحة 12 ألف طن، وإنتاج المدينة المنورة 9 آلاف طن، وإنتاج القصيم 7 آلاف طن، وتبوك 4.5 آلاف طن، وحائل 3 آلاف طن، وعسير 1.2 ألف طن، وجازان ألف طن.
وأشارت الوزارة إلى أن البطيخ يزرع في المملكة خلال موسمين هما سبتمبر، وفبراير حتى نهاية مارس ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يوما، ويزرع في معظم مناطق المملكة، ويعد مصدرا كبيرا للفيتامينات، ويقوي المناعة، ويحمي الدماغ، ويقي من أمراض القلب والسرطان، ويحمي من الجفاف، لافتة النظر إلى أن برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف» يعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول البطيخ ورفع معدل زراعته خلال موسمه الذي ينطلق في فترة الصيف ويمتد إلى ستة أشهر، حيث تبدأ زراعة البطيخ مع نهاية شهر فبراير، ويثمر بعد 100 يوم من زراعته.
إنتاج مناطق المملكة من البطيخ:
- مكة 442,305 أطنان
- الرياض 60,893 طنا
- الشرقية 38,705 أطنان
- الجوف 24,847 طنا
- الباحة 12,008 أطنان
- المدينة 9,245 طنا
- القصيم 6,999 طنا
- تبوك 4,502 طن
- حائل 3,245 طنا
- عسير 1,240 طنا
- جازان 1,011 طنا
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