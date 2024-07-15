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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 34 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص في مدينة بريدة، طرحتها أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات، وذلك خلال الربع الثالث لعام 2024م، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص» في مختلف المجالات التجارية، والصحية، والسياحية والاجتماعية، والخدمات العامة، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتنوعة. وتسهم الفرص الاستثمارية في الحركة التنموية ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار بالمنطقة، داعية المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص): https://furas.momra.gov.sa.

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