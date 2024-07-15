34 فرصة استثمارية

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وتسهم الفرص الاستثمارية في الحركة التنموية ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار بالمنطقة، داعية المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص): https://furas.momra.gov.sa.
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