طرح تطوير 3 مخططات سكنية كبيرة في مكة المكرمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت أمانة العاصمة المقدسة تطوير 3 من مخططات سكنية كبيرة بمكة المكرمة، أمام القطاع الخاص عن طريق الاستثمار، ضمن خططها التطويرية على تطوير المرافق العامة في العاصمة المقدسة والعمل على تهيئتها، وفق أفضل الطرق بما يتواكب مع الخطط التنموية، والعمل على تحقيق كل ما يمكن أن يسهم في النهوض والارتقاء بمشاريع المدينة المقدسة، لتؤدي دورها في خدمة المواطنين.

وأوضحت الأمانة، أن ذلك ضمن خططها لتطوير المخططات السكنية، وإيصال الخدمات المختلفة إليها خلال إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من خدماته في عملية التطوير، وتمكينهم من الإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة، مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط.

وأفادت الأمانة، بأن المنافسات قد شملت 3 مخططات تعد من أكبر المخططات السكنية في العاصمة المقدسة والواقعة في جنوب وشرق مكة المكرمة، حيث شملت مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب)، والذي تبلغ مساحته (6,077,494,28)م2، ومخطط شهداء الوطن وتبلغ مساحته الإجمالية (1,358,762,22) م2، ومخطط الشرائع 17 وتبلغ مساحته (674,162,40)م2. إذ أعلنت الأمانة طرح هذه المخططات أمام القطاع الخاص عن طريق الاستثمار لتنفيذ كل خدمات البنية التحتية الشاملة، بهدف توفير جميع الخدمات الأساسية من قطع الصخور والتمهيد والسفلتة وتركيب الأرصفة والإنارة، إضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات تصريف السيول والصرف الصحي والمياه والكهرباء، بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة، ووفق الشروط المحددة ولتمكين المواطنين من الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وحددت الأمانة آخر موعد لبيع كراسات الشروط والمواصفات بالنسبة لمشروعي مخطط ولي العهد 9 (ب)، ومخطط شهداء الوطن ليكون 27/ 7/ 2024. فيما سيكون آخر موعد لبيع كراسات وشروط المواصفات لمخطط الشرائع 17 بتاريخ 29/ 9/ 2024، وتبلغ قيمة كراسة المشاريع الثلاثة 25,000 ألف ريال.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التقدم لهذه المنافسات، إلى استكمال الاشتراطات والوثائق المطلوبة، وتقديمها لوحدة الفرص الاستثمارية بالإدارة العامة للاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء الوقت المحدد.

فيما يمكن الاطلاع على مسودة كراسة الشروط والمواصفات على الموقع الالكتروني للأمانة، وعبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، أو الاتصال على رقم الأمانة (5739555-012) تحويلة 2695-2786، أو الاتصال على هاتف وحدة الفرص الاستثمارية (5740206-012)، أو الاتصال على مركز خدمات المستثمرين/إدارة التسويق رقم (0125767671)، أو على الايميل (IS MAILHOLYMAKKAH.GOV.SA).

3 مخططات سكنية

مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب)

المساحة 6,077,494,28 م2.

مخطط شهداء الوطن

المساحة 1,358,762,22 م2.

مخطط الشرائع 17

المساحة 674,162,40 م2.

طرح المخططات أمام القطاع الخاص