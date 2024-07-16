شكرا لقرائتكم خبر نماء المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقدم اللقاء عدد من المختصين بمجال ريادة الأعمال والتسويق، الذي تهدف منه «نماء» إلى التنمية الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال في المنطقة.
كما يناقش عددا من المحاور، منها: الاستثمارات الريادية، تطوير المنتجات وتسويقها، فرص التمويل، توفير قنوات البيع.
ودعت نماء الراغبين بالتسجيل الدخول عبر الرابط التالي: https://forms.office.com/r/6rGXfyR5aT.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.