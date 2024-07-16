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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نماء المدينة المنورة، الذراع التنفيذية لـ«وقف المنورة»، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدينة المنورة، تنظم اليوم لقاء تعريفيا بعنوان «أبرز فرص العمل والتمكين المتاحة في المجال الإبداعي»، وذلك بمسرح نماء المنورة بالمدينة المنورة.

ويقدم اللقاء عدد من المختصين بمجال ريادة الأعمال والتسويق، الذي تهدف منه «نماء» إلى التنمية الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال في المنطقة.

كما يناقش عددا من المحاور، منها: الاستثمارات الريادية، تطوير المنتجات وتسويقها، فرص التمويل، توفير قنوات البيع.

ودعت نماء الراغبين بالتسجيل الدخول عبر الرابط التالي: https://forms.office.com/r/6rGXfyR5aT.