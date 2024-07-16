الاقتصاد

نماء المدينة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نماء المدينة المنورة، الذراع التنفيذية لـ«وقف المنورة»، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدينة المنورة، تنظم اليوم لقاء تعريفيا بعنوان «أبرز فرص العمل والتمكين المتاحة في المجال الإبداعي»، وذلك بمسرح نماء المنورة بالمدينة المنورة.

ويقدم اللقاء عدد من المختصين بمجال ريادة الأعمال والتسويق، الذي تهدف منه «نماء» إلى التنمية الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال في المنطقة.

كما يناقش عددا من المحاور، منها: الاستثمارات الريادية، تطوير المنتجات وتسويقها، فرص التمويل، توفير قنوات البيع.

ودعت نماء الراغبين بالتسجيل الدخول عبر الرابط التالي: https://forms.office.com/r/6rGXfyR5aT.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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