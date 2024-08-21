شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 20-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 20-8-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: أسمنت سيناء، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

البورصة تربح 34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.01 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.1 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.06%، والعرب على 5.51%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 162.6 مليون جنيه، 59.4 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.2 مليون جنيه، 105.6 مليون جنيه، 112.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 29915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 36470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9803 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2872 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 7356 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1759 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عدد 125 ألف سهم، 459 سهمًا، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عدد 80 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، وريكاب للاستثمارات المالية عدد 215 ألف سهم، 2346 سهمًا، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 1.3 مليون سهم.

فما باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5500 سهم، 5 ملايين سهم، 133.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية عدد 4.9 مليون سهم، وباعت إدارة شركتا البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1654 سهم، 15.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم مارينا عصام عادل جرجس عدد 2.95 مليون سهم بسعر 0.537 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 7.07% إلى 15.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أرابيا

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إيرادات بلغت 691 مليون جنيه خلال الفترة من المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 605 ملايين جنيه بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 18.6 مليون جنيه مقارنة مع 26 مليون جنيه بنسبة انخفاض 28%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة النشاط نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض والتكاليف الخاصة بتغير أسعار العملة.

أوراسكوم للاستثمار

بررت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، سبب تحقيق خسائر تشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمبلغ 309 ملايين جنيه، وذلك نظرًا إلى أن معظم شركات المجموعة في نطاق التأسيس ولم يتم البدء فعليًا بالتشغيل، كما أن المجموعة تسعى إلى الدخول في قطاعات جديدة من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية ووسائل النقل الخفيف التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وبالتالي فأن إيرادات التشغيل مازالت منخفضة وذلك حتى يتم البدء في التشغيل الفعلي.

ماريدايف

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، عن إسناد عقد لمدة عام بقيمة إجمالية 17.8 مليون دولار، ويشتمل العقد على أعمال دعم الاستكشاف والإنتاج البترول في مصر، ومن المقرر البدء في تنفيذ العقد في خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.

جامعة باديا

أعلنت شركة تعليم، عن إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا ببدء الدراسة بكليات الطلب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي في جامعة باديا اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024/2025.