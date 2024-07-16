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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اجتمع في الرياض، بوزير الخارجية التايلاندي مارس سانقيامبونسا، بحضور محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد الفارس.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة، وأوجه توطيد العمل الثنائي في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ومجالات البيئة والتشجير.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد صالح العيادة، ووكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي المهندس عبدالعزيز الهويش، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، ورئيس شركة سالك المهندس سليمان الرميح.