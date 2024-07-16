شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. انطلاق معرض الحرف والأعمال اليدوية في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية معرض الحرف والأعمال اليدوية 2024 الذي تُطلقه غرفة الشرقية ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية خلال الفترة من 17-21 سبتمبر القادم بمعارض الظهران الدولية.
وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، الرعاية الكريمة من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية للمعرض مؤكدا بأن الرعاية تعكس الدعم المستمر لسموه لأنشطة وبرامج الغرفة ما يمكنها من مواصلة العمل في دعم قطاع الأعمال في المنطقة، والبرامج الاجتماعية التي تُقدمها للإسهام في التنمية المُجتمعية.
ونوه بالدور الهام لقطاع الحرف والأعمال اليدوية، كأحد أهم مرتكزات رؤية السعودية 2030 للعمل على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتحويله إلى قطاع أكثـر تنظيمًا ليكون قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، والإسهام بشكل إيجابي في الناتج المحلي.
وأوضح الرزيزاء أن المعرض الذي يشهد تحولاً جديداً بنسخته الجديدة بوجه عام، و تنظيم عمل هذه الحرف سواء كانت للأعمال اليدوية أو الفنانين التشكلين، لتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات المهنية والإدارية والإبداعية اللازمة لرفع جودة منتجاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم ضمن أجنحة المعرض المتنوعة ووفقا لقنوات تسويقية منظمة تضمن للمشاركين الدخل المستدام وتحفزهم على ريادة الأعمال.
وأشار الرزيزاء إلى أنه انطلاقاً من دور غرفة الشرقية التنموي وتحقيقاً لأهدافها من خلال تعظيم أثر المساهمة المجتمعية لقطاع الأعمال، وتعظيم أداء ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال أصحاب الحرف والأعمال اليدوية والأسر المنتجة، عن طريق الـبـرامج التوعوية وورش العمل وتقديم المبادرات النوعية لخدمة هذا القطاع التنموي، يأتي معرض الحرف والأعمال اليدوية في نسخته السابعة باعتباره مُبادرة تهتم بالحرف والأعمال اليدوية من المبدعين وممن تشرف عليهم الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية، وضمن خطة الغرفة الهادفة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى جعل أصحاب هذه الحرف رقمًا فاعلا ضمن اقتصاديات المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية بوجه خاص.
وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، الرعاية الكريمة من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية للمعرض مؤكدا بأن الرعاية تعكس الدعم المستمر لسموه لأنشطة وبرامج الغرفة ما يمكنها من مواصلة العمل في دعم قطاع الأعمال في المنطقة، والبرامج الاجتماعية التي تُقدمها للإسهام في التنمية المُجتمعية.
رافد اجتماعي واقتصاديأكد الرزيزاء على أن قطاع الحرف والأعمال اليدوية، يُعتبر رافداً اجتماعيا واقتصاديا.
ونوه بالدور الهام لقطاع الحرف والأعمال اليدوية، كأحد أهم مرتكزات رؤية السعودية 2030 للعمل على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتحويله إلى قطاع أكثـر تنظيمًا ليكون قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، والإسهام بشكل إيجابي في الناتج المحلي.
وأوضح الرزيزاء أن المعرض الذي يشهد تحولاً جديداً بنسخته الجديدة بوجه عام، و تنظيم عمل هذه الحرف سواء كانت للأعمال اليدوية أو الفنانين التشكلين، لتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات المهنية والإدارية والإبداعية اللازمة لرفع جودة منتجاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم ضمن أجنحة المعرض المتنوعة ووفقا لقنوات تسويقية منظمة تضمن للمشاركين الدخل المستدام وتحفزهم على ريادة الأعمال.
وأشار الرزيزاء إلى أنه انطلاقاً من دور غرفة الشرقية التنموي وتحقيقاً لأهدافها من خلال تعظيم أثر المساهمة المجتمعية لقطاع الأعمال، وتعظيم أداء ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال أصحاب الحرف والأعمال اليدوية والأسر المنتجة، عن طريق الـبـرامج التوعوية وورش العمل وتقديم المبادرات النوعية لخدمة هذا القطاع التنموي، يأتي معرض الحرف والأعمال اليدوية في نسخته السابعة باعتباره مُبادرة تهتم بالحرف والأعمال اليدوية من المبدعين وممن تشرف عليهم الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية، وضمن خطة الغرفة الهادفة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى جعل أصحاب هذه الحرف رقمًا فاعلا ضمن اقتصاديات المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية بوجه خاص.