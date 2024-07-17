شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكية عقارات الخليج ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2024/04/01م وحتى 2024/06/30م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/01/24هـ الموافق 2024/07/30م (نهاية تداول يوم الأحد بتاريخ 1446/01/22 هـ الموافق 2024/07/28 م).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,301,279.6 ريال، ويبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995.
وأوضحت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.94%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/01/24هـ الموافق 2024/07/30م (نهاية تداول يوم الأحد بتاريخ 1446/01/22 هـ الموافق 2024/07/28 م).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,301,279.6 ريال، ويبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995.
وأوضحت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.94%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.