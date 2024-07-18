شكرا لقرائتكم خبر البرنامج الوطني للمعادن يضمن استمرار التوريد للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء البرنامج الوطني للمعادن.
وأوضح الخريف، أن البرنامج الوطني للمعادن سيعمل على توحيد الأدوار الرئيسة بين مختلف الجهات بشكل جوهري، وسد الفجوات القائمة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن، إضافة إلى بناء القدرات المحلية للمعادن، والإسهام في عمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.
وأشار إلى إن إنشاء البرنامج يأتي تأكيدا على اهتمام القيادة بقطاع المعادن، مؤكدا أن توجهات المملكة تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الذي يمثل أحد أهم التقاطعات التجارية الكبرى، مدعوما بقاعدة واسعة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة والمتنوعة لدعم التنمية الاقتصادية واستدامتها المستقبلية في المنطقة والعالم.
وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته برئاسة سمو ولي العهد قرارا بإنشاء «البرنامج الوطني للمعادن» والذي يعنى بكفاءة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، ويكون مرتبطا بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتعزيز استمرارية سلاسل إمداد المعادن على المستوى الإقليمي والعالمي.
البرنامج الوطني للمعادن:
- يعزز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن.
- يضمن استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.
- يدعم تطوير البنية التحتية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
- يلعب دورا فاعلا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن.
- يعزز استغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرنامج الوطني للمعادن يضمن استمرار التوريد للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.