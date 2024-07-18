انطلاق فعاليات موسم الفواكه الصيفية بمحافظة العُلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت اليوم فعاليات موسم الفواكه الصيفية ‏بمحافظة ‫العُلا، الذي يقدم مجموعة متنوعة من أجود المنتجات المحلية، وذلك في سوق المزارعين بميدان المنشية، ويستمر إلى 24 يوليو الجاري.

ويُعد موسم الفواكه الصيفية الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وسيلة تسويقية للمنتجات الزراعية، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية الممارسات الزراعية السليمة التي تجسد بشكل إيجابي على جودة المنتج وغزارة الإنتاج، حيث يتواجد العديد من المختصين في هذا المجال يقدمون المعلومات التثقيفية والنصائح لجميع المشاركين والزوار.

وتشتهر محافظة العُلا في فصل الصيف بإنتاج أجود أنواع المانجو والعنب والتين والتمور، بالإضافة للبان العربي، أحد النباتات التقليدية عالية القيمة لاستخداماته الطبية والتجميلية.

وشهد سوق المزارعين بميدان المنشية في يومه الأول أعدادًا متزايدة من الزوار من مختلف الجنسيات الذين قدموا للمشاركة في فعالياته والشراء من معروضاته ومنتجاته المتنوعة التي عمل عليها أبناء وبنات المحافظة.

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