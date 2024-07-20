شكرا لقرائتكم خبر عن ”موانئ“ توجه باستمرار العمل على مدار الساعة دون تأخيرات والان نبدء بالتفاصيل



وشددت الهيئة في تعميم لها على جميع مشغلي محطات مناولة البضائع وكافة مشغلي الخدمات البحرية، وجميع الشركات المستأجرة لساحات التخزين بالموانئ، بالإضافة إلى عموم الوكلاء الملاحيين بضرورة الالتزام بتقديم كافة الخدمات التشغيلية وضمان عدم تأخر عمليات المناولة والتخليص الجمركي. الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للموانئ ”موانئ“ على ضرورة استمرارية العمل في جميع الموانئ السعودية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.وشددت الهيئة في تعميم لها على جميع مشغلي محطات مناولة البضائع وكافة مشغلي الخدمات البحرية، وجميع الشركات المستأجرة لساحات التخزين بالموانئ، بالإضافة إلى عموم الوكلاء الملاحيين بضرورة الالتزام بتقديم كافة الخدمات التشغيلية وضمان عدم تأخر عمليات المناولة والتخليص الجمركي.





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وذكرت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إلحاقاً للتعاميم والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ بشأن ضمان استمرارية الأعمال في تقديم الخدمات التشغيلية والعمليات اللوجستية بالموانئ، مشددة على أهمية التأكيد على جميع مشغلي المحطات بالموانئ ومشغلي الخدمات البحرية بالاستمرارية في تقديم كافة الأعمال وجميع الخدمات التشغيلية والمحافظة على معدلات المناولة والفترة الزمنية لترصيف السفن ومغادرتها، والامتثال والالتزام بساعات العمل على مدار «24» ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية والأعياد.

وأكدت على جميع الوكلاء الملاحيين بالامتثال والالتزام بإصدار وتسليم أذونات التسليم على مدار «24» ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية والأعياد.



استقبال وتسليم الحاويات



ولفتت إلى ضرورة التأكيد على جميع الوكلاء الملاحين بالامتثال والالتزام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحة الوكيل / المستودع على مدار «24» ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية، والتأكيد على الوكلاء الملاحين بتوفير قنوات للتواصل على مدار «24» ساعة لتسهيل إعادة تسليم الحاويات، وإصدار الموافقات على إعادتها سواء لساحات التخزين المتعاقد معها الوكيل الملاحي أو ساحة مشغل المحطة بالميناء، وكذلك للرد على استفسارات العملاء والمستفيدين.

وأوضحت أن أيام العطل الرسمية والأعياد تدخل ضمن احتساب أجور التخزين للبضائع الواردة أو الصادرة ولا يتم استثناؤها.

وأوضحت الهيئة أن هذا التعميم يأتي في إطار حرصها على ضمان استمرارية الأعمال في الموانئ وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حالات عدم الامتثال للتعليمات.