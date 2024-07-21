“بلومبرغ”: صندوق الاستثمارات العامة يعتزم زيادة حصته في “سيلفريدجز” إلى 50%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قدم صندوق الاستثمارات العامة عرضًا من شأنه أن يعزز حصته في شركة سيلفريدجز إلى 50%، وفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ”.

يمتلك صندوق الاستثمارت العامة بالفعل حصة 10% في “سيلفريدجز” وعرض شراء حصة 40% أخرى مقابل سعر نقدي قدره مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) من وحدة العقارات في “سيغنا”، وتشمل العقارات مواقع في شارع أكسفورد ومانشستر بلندن.

يقوم صندوق الاستثمارت العامة بإجراء العناية الواجبة بمساعدة المستشارين، بحسب الوثيقة. تمتلك مجموعة التجزئة التايلاندية “Central Group” نسبة الـ 50% الأخرى من “سيلفريدجز”.

وفقًا للوثيقة، سيقلل صندوق الاستثمارات العامة، وهو دائن لشركة سيغنا، من مطالباته ضد المجموعة كجزء من الصفقة. وقال بنك بانكوك، الذي قدم القرض الأول لموقع سيلفريدجز في شارع أكسفورد، إنه سيتنازل أيضًا عن بعض المطالبات ضد “سيغنا برايم” بمبلغ حوالي 733 مليون يورو.

كما كانت “سيغنا” تمتلك سابقًا ملكية مشتركة لأعمال التشغيل في “سيلفريدجز”، والتي استحوذت عليها الآن مجموعة سنترال.

تشتهر سلسلة المتاجر الكبرى، التي أسسها هاري جوردون سيلفريدج، المولود في ولاية ويسكونسن، عام 1908، بمتجرها الرئيسي في شارع أكسفورد، والذي ظل لعقود من الزمن مرادفًا لتجارة التجزئة الراقية في لندن.

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