تكنولوجيا: Acer تطلق شاشة Nitro GS272U M للألعاب بتقنية ذكية #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Acer شاشة الألعاب Nitro GS272U M في مؤتمر برلين بمعدل تحديث 180Hz، على أن تتوفر بسعر 662 دولار.

تتميز شاشة Nitro GS272U M الجديدة من Acer بلوحة WQHD IPS معتمة بحجم 27 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 180Hz عبر منفذ USB C أو DisplayPort 1.2 وبدقة 1440 بيكسل، أو معدل تحديث 144Hz عبر منفذ 2.0 HDMI.

أيضاً يمكن لشاشة GS272U M أن تدعم شحن الأجهزة الأخرى بقدرة 90W عبر منفذ USB C، كما تدعم تغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%.

كما تدعم الشاشة زوايا عرض 178 درجة أفقياً ورأسياً، وتتميز الشاشة بسطوع بنسبة 250 nits، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة بسعر يبدأ من 662 دولار.

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