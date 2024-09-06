تدشين فعاليات مهرجان الرطب الأول بمدينة سكاكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن وكيل إمارة منطقة الجوف للشؤون التنموية أحمد بن عبدالرحمن الوردي اليوم، فعاليات مهرجان الرطب الأول بمدينة سكاكا الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بسكاكا الجوف لمدة 5 أيام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري.

ويشتمل المهرجان على فعاليات متنوعة وبرامج مصاحبة للطفل وأركان تعريفية بالنخلة وأنواع التمور، وأخرى للأسر المنتجة وبرامج توعوية وتثقيفية وفقرات ترفيهية.

ويقام المهرجان بمشاركة 30 مزارعاً يعرضون قرابة 60 نوعاً من الرطب والتمور؛ ويهدف إلى دعم المزارعين بالمنطقة والتعريف بنخل منطقة الجوف “النبايت” وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجات المزارعين المشاركين.

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