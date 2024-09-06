سعد الصغير يتحدى بعد اتّهامه بضرب زوجته في الشارع: “لن أتنازل عن حقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر خلال الساعات الماضية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي العثور على سيدة ملقاة في الشارع بعد الاعتداء عليها ونقلها إلى المستشفى، وأن هذه السيدة هي الفنانة برلنتي عامر زوجة الفنان سعد الصغير، وادعى المنشور أن السيدة المذكورة أكدت أن سعد هو الذي اعتدى عليها بالضرب وألقى بها في الشارع.

وفي ردّه الأول على ما تم تداوله حول هذا الأمر، نفى سعد الصغير في بيان صحافي كل ما تم نشره أخيراً في عدد من المواقع الصحافية عن الاعتداء على زوجته برلنتي عامر مؤكداً: “سوف أقاضي كل مَن نشر تلك الشائعة، وما قيل عن اعتدائي على زوجتي لا أساس له من الصحة، وقد تواجدنا معاً في الأراضي السعودية المقدّسة لأداء العمرة، ومن المفترض أن تطرح برلنتي أغنية خلال الفترة المقبلة، كما سنشارك معاً في مسلسل لموسم رمضان المقبل مع المنتج بلال صبري”.

وقال سعد الصغير إن زوجته برلنتي عامر ليست راقصة كما ذُكر في عدد من الأخبار، وأضاف: “كل شخص كتب كلمة تسيء إليها لن أتنازل عن حقها وحقي وسأقاضيه على فعلته هذه، وأنا كسعد لم أتحدث مع أي صحافي ولم أُدلِ بتصريحات بخصوص هذا الموضوع”.

ووجّه الفنان سعد الصغير بعد رجوعه من أداء العمرة رسالة الى الصحافي الذي نشر تلك المعلومة الخاطئة قائلاً: “يا ريت تواجهني وجهاً لوجه، لأنني لم أتحدث معك ولا أعرفك”.

وكانت برلنتي عامر زوجة سعد الصغير قد نشرت صوراً ظهرت فيها مع والدتها أثناء تأديتهما مناسك العمرة، في نفس الوقت الذي أدى فيه سعد الصغير أيضاً مناسك العمرة، ما يُثبت أن أخبار اتّهامه بالتعدّي عليها بالضرب في منطقة المهندسين كاذبة.