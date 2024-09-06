مؤتمر “24 فنتك” يختتم أعماله في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اُختتمت اليوم في الرياض أعمال النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية 24فنتك، باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي “ساما”، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من “فنتك السعودية” و”تحالف”، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “إنفورما العالمية”، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وبحضور يتجاوز 37,000 زائر.

وأكد معالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر, في كلمة له ألقاها في ختام المؤتمر، أهمية المؤتمر كمنصة حوار بين صناع السياسات، وقادة القطاع، والمواهب الدولية، والمنظمين لتعزيز منظومة التقنية المالية، منوهاً بدور المملكة كمركز رائد للتقنية المالية في المنطقة.

وأوضحت نائب الرئيس الأول في شركة تحالف أنابيل ماندر من جانبها، أن عدد المسجلين من خارج المملكة تجاوز 10,000 شخص، فيما بلغ عدد المتحدثين 350 متحدثاً منهم 252 متحدثاً عالميًاً، مبينةً أن المؤتمر استضاف 500 مستثمر في مبادرة Venturescape لتمكين الشركات الناشئة المحلية في المملكة، عادةً 24 فنتك أحد أكبر مؤتمرات التقنية المالية على مستوى العالم.

وأعُلن خلال اليوم الأخير من المؤتمر عقد عدد من الاتفاقيات مثل: اتفاقية تعاون بين فنتك السعودية ووكالة سمة للتصنيف الائتماني بهدف تقديم خدمات مخفضة لشركات الخدمات المالية، واتفاقية تعاون أخرى بين فنتك السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإنشاء مركز لدعم التقنيات المالية، واتفاقية تعاون ثالثة بين فنتك السعودية وجمعية فنتك السنغافورية لدعم أنظمة التقنيات المالية في سنغافورة والمملكة العربية السعودية.

وتناولت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر موضوعات: بناء الثقة في الهوية الرقمية، والاستقرار المالي من خلال التقنية المالية، وتطور التقنية المالية عبر القطاعات، وإصلاح سياسات التقنية التأمينية، وتطور الأسواق المالية وتقنية الثروة، وتطور التقنية التأمينية، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين مثل: الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين “ناجي التميمي”، والشريك في القيادة الرقمية لمنطقة آسيا لدى EY “فيكرام خانا”، والمدير العالمي للشؤون المالية في البنك الدولي “جان بيسمي”، ورئيسة قسم الأعمال في أخبار العرب “رينا تكلا”، والشريك المؤسس, الرئيس التنفيذي في Tabby “حسام عرب”، والرئيس المشارك لقسم ممارسات الخدمات المالية العالمية في التقنية المالية لدى Arthur D Little “أرجون فير سينغ”، والرئيس التنفيذي في SCCC “طلال البكر”، والمدير التنفيذي للسياسة في هيئة التأمين “عبدالله المغربي”، والرئيس التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي لدى التعاونية “عبدالله الشرقي”، والرئيس التنفيذي لدراية المالية “محمد الشماسي” والعديد من المتحدثين.

يذكر أن مؤتمر 24 فنتك شهد العديد من الإطلاقات خلال أيامه ومنها الإعلان عن حجم الصندوق الاستثماري لـ 1957 فنتشرز بحجم يتجاوز 800 مليون ريال، إلى جانب إعلان البنك المركزي السعودي عن توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة “Samsung Pay” في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024م، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، إلى جانب استحواذ تابي على طويق بهدف توسيع نطاق خدمات تابي المالية.

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