شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على "أسطول الظل" الروسي.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفينتين أخريين إضافة إلى شركتي شحن، في أحدث جهودها لمنع صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي من القطب الشمالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، السفينتين مولان ونيو إنرجي إلى قائمة العقوبات، بعد وضع 7 سفن لأول مرة في القائمة في أواخر أغسطس الماضي. ناقلات الغاز الطبيعي وأفاد بيان وزارة الخزانة يوم الخميس، بإضافة شركتي جوتينج شيبنج وبليو إنرجي كارجو شيبنج، ومقرهما الهند، إلى قائمة العقوبات.

وقالت بلومبرج إن العقوبات الجديدة ذات صلة بتلك التي فرضتها الولايات المتحدة على مشروع إنتاج الغاز المسال الروسي في القطب الشمالي "أركتيك 2".

وتمثل الخطوة الأحدث صفعة أخرى لروسيا التي أمضت شهورًا في تطوير ما يُعتقد أنه "أسطول الظل" من ناقلات الغاز الطبيعي المسال بطريقة مماثلة لنقل النفط الخام ومنتجات النفط.