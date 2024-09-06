تكنولوجيا: Acer تستعرض جهاز Project DualPlay في معرض #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أيسر جهاز الحاسب المحمول Project DualPlay الذي يأتي بتصميم يتضمن وحدات تحكم في الألعاب تدعم الفصل عن الجهاز.

يعد جهاز Project DualPlay نموذج أولي لجهاز حاسب محمول يستهدف دعم المستخدمين في الألعاب بتصميم جديد يتضمن وحدات تحكم في الألعاب مثبته بمغناطيس في جهاز Acer الجديد، كما تكشف الصور عن لوحة لمس قابلة للفصل أيضاً.

كما يأتي الجهاز بإضاءة RGB خلفية في لوحة المفاتيح، واثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 5 W والتي تأتي مثبته في جانبي الجهاز لتحسين التجربة الصوتية.

ومن المتوقع أن يهدف تصميم Project DualPlay إلى العمل كوحدة واحدة كجهاز حاسب مخصص للألعاب، أو عن طريق فصل وحدات التحكم للعمل عن بعد على غرار Joy-Cons في جهاز الألعاب المحمول من e Nintendo.

أيضاً من المتوقع أن يدعم جهاز Project DualPlay جلسات الألعاب التي تتضمن مجموعة من اللاعبين، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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