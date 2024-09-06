اخبار الخليج

الأردن: الاحتلال يسعى لتحقيق أهدافه بتهويد المسجد الأقصى

0 نشر
واس - عمّان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الاحتلال يسعى لتحقيق أهدافه بتهويد المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، إقدام السلطة القائمة بالاحتلال على تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، وذلك بتمكين شرطة الاحتلال المتطرفين اليهود من استباحة حرمة المسجد بشكل لم يسبق له مثيل منذ احتلال مدينة القدس عام 1967.
وحذر وزير الأوقاف الأردني د. محمد الخلايلة، من عواقب منع معظم مسلمي فلسطين والعالم وحرمانهم من حق الوصول والصلاة في المسجد الأقصى، في الوقت الذي تحرس فيه سلطات الاحتلال انتهاكات المتطرفين اليهود ومحاولاتهم إحداث تغييرات جذرية في المسجد من الداخل والخارج، لتحقيق أهداف خفية ومعلنة لتهويد المسجد الأقصى، ما يجعله يواجه أخطر مراحل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

عشرات المستوطنين

وكان مستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية وتجولوا في باحاته.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشار مكثّف لقوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة في القدس، التي أغلقت كل مداخلها، وعرقلت وصول الزوّار والمصلين إلى الأقصى.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا