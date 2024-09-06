شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الاحتلال يسعى لتحقيق أهدافه بتهويد المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، إقدام السلطة القائمة بالاحتلال على تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، وذلك بتمكين شرطة الاحتلال المتطرفين اليهود من استباحة حرمة المسجد بشكل لم يسبق له مثيل منذ احتلال مدينة القدس عام 1967.

وحذر وزير الأوقاف الأردني د. محمد الخلايلة، من عواقب منع معظم مسلمي فلسطين والعالم وحرمانهم من حق الوصول والصلاة في المسجد الأقصى، في الوقت الذي تحرس فيه سلطات الاحتلال انتهاكات المتطرفين اليهود ومحاولاتهم إحداث تغييرات جذرية في المسجد من الداخل والخارج، لتحقيق أهداف خفية ومعلنة لتهويد المسجد الأقصى، ما يجعله يواجه أخطر مراحل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

عشرات المستوطنين

وكان مستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية وتجولوا في باحاته.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشار مكثّف لقوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة في القدس، التي أغلقت كل مداخلها، وعرقلت وصول الزوّار والمصلين إلى الأقصى.