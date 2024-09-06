تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 04ر 89 نقطة، أو ما يعادل 24ر0 %، ليصل إلى 05ر36568 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 45ر15 نقطة، أو ما يعادل 59ر0 %، ليصل إلى 31ر2605 نقطة.

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