الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

0 نشر
د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 91ر127 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 44ر40415 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 41ر59 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 41ر5564 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 63ر280 نقطة، أو 6ر1%، ليصل إلى 57ر18007 نقطة.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا