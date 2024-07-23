شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 91ر127 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 44ر40415 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 41ر59 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 41ر5564 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 63ر280 نقطة، أو 6ر1%، ليصل إلى 57ر18007 نقطة.