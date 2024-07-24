ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وبرنت يسجل 81.47 دولاراً للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجع استمر عدة أيام، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 46 سنتا إلى 81.47 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود سبتمبر 42 سنتاً مسجلاً 77.38 دولاراً للبرميل.

ونقلت مصادر عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.

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