الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وبرنت يسجل 81.47 دولاراً للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجع استمر عدة أيام، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 46 سنتا إلى 81.47 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود سبتمبر 42 سنتاً مسجلاً 77.38 دولاراً للبرميل.

ونقلت مصادر عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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