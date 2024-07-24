شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين فوق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامين بقيمة 69 مليار دولار، إذ جاء الطلب عليها فوق المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 434ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 81ر2 مرة.

وفي الشهر الماضي، باعت وزارة الخزانة سندات مدتها عامين بقيمة 69 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 706ر4% ومعدل التغطية 75ر2 مرة من قيمة الطرح.

مقياس الطلب على السندات

ومعدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، إذ يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.



وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 61ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة اليوم الأربعاء نتيجة الاكتتاب في سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في السندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار غدًا الخميس، في ختام أسبوع الطرح.