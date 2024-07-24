الاقتصاد

«أسمنت الجوف»: إعادة جدولة التسهيلات المصرفية مع البنك الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الجوف، أمس، اتفاقية لإعادة جدولة التسهيلات المصرفية الاسلامية مع البنك السعودي الأول والتي سيكون لها تأثير ايجابي على العمليات التشغيلية للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 154,459,754 ريال، وقيمة الجزء المعاد جدولته: 154,459,754 ريال.
وأضافت أن مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها سبع سنوات تنتهي في 2031م بدلاً من 2027م , تتضمن سنتين فترة سماح.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سند لأمر ورهن جزء من أصول الشركة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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