شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف»: إعادة جدولة التسهيلات المصرفية مع البنك الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الجوف، أمس، اتفاقية لإعادة جدولة التسهيلات المصرفية الاسلامية مع البنك السعودي الأول والتي سيكون لها تأثير ايجابي على العمليات التشغيلية للشركة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 154,459,754 ريال، وقيمة الجزء المعاد جدولته: 154,459,754 ريال.

وأضافت أن مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها سبع سنوات تنتهي في 2031م بدلاً من 2027م , تتضمن سنتين فترة سماح.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سند لأمر ورهن جزء من أصول الشركة.