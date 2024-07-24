استقرار أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2409.66 دولارات أمريكية للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 2410.50 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة عند سعر 29.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة إلى 940.41 دولار للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.50 دولار للأوقية.

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