شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتعزيز التحكيم التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الأحساء للتحكيم التجاري اتفاقية تعاون مشتركة.

ويأتي ذلك انطلاقا من الأهداف المشتركة في تعزيز التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتنفيذ البرامج والفعاليات التي تهدف إلى دعم قطاع الأعمال بشكل عام، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي في مجال التحكيم.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام، والدكتور يوسف الجبر رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

