الاقتصاد

اتفاقية لتعزيز التحكيم التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتعزيز التحكيم التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الأحساء للتحكيم التجاري اتفاقية تعاون مشتركة.
ويأتي ذلك انطلاقا من الأهداف المشتركة في تعزيز التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتنفيذ البرامج والفعاليات التي تهدف إلى دعم قطاع الأعمال بشكل عام، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي في مجال التحكيم.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام، والدكتور يوسف الجبر رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا