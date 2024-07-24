شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الأشغال الميسرة» إلى 10.64 مليون ريال في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الأشغال الميسرة صافي ربح يقدر بنحو 10.645 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مرتفعة بنسبة 36.6%، مقارنة بـ 7.796 مليون ريال في العام المالي السابق.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ارتفاع الإيرادات وتخفيض التكاليف كان له الدور الرئيس في ارتفاع صافي الربح.

