شكرا لقرائتكم خبر عن «كلين لايف»: شراء أرض بـ1.6 مليون ريال في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة حياة النظافة (كلين لايف) شراء أرض بقيمة 1.6 مليون ريال بمدينة جدة حي الريان من عبدالله حسن مصري، بمساحة إجمالية تقدر بـ 600 متر مربع فقط.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن طريقة تمويل الصفقة: الموارد الذاتية للشركة.

وأضافت أن شراء الأرض بغرض بناء سكن موظفي الشركة، متوقعة زيادة في قيمة الأصول وتخفيض تكلفة الإيجار.