مؤشرات الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على انخفاض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الأربعاء، على انخفاض عند أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع.

فقد خسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 128.10 نقطة، أو 2.31%، ليصل إلى 5427.64 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 654.94 نقطة، أو 3.64%، ليصل إلى 17342.41 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 499.21 نقطة، أو 1.24%، إلى 39858.88 نقطة.

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