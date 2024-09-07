السياحة: رصد 80 بازارًا يمارسون أنشطتهم بدون ترخيص (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

دفعت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بعدة لجان للتفتيش والمرور خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الإدارة العامة للسلع والعاديات، على عدد من هذه البازارات والكيانات الموجودة بمنطقتي خان الخليلي وشارع المعز.

وقال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم المرور على 88 بازارًا بمنطقة خان الخليلي، حيث تبين وجود 3 بازارات مُرخصة وغير مجددة التراخيص، و4 بازارات حاصلة على ترخيص من المحليات، وتم رصد 62 بازارًا يمارسون النشاط بدون الحصول على ترخيص من الوزارة.

وأضاف "عامر" في بيان السبت، أنه تم المرور أيضًا على 19 بازارًا بمنطقة شارع المعز، وتبين وجود 18 بازارًا يمارسون النشاط دون الحصول على ترخيص سياحي، وبازار واحد حاصل على ترخيص من المحليات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه تم إنذار هذه البازارات والكيانات لتوفيق أوضاعهم سياحياً خلال مدة 15 يومًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي يرجع لكونها كيانات تمارس الأنشطة السياحية وتخضع لأحكام هذا القانون، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال البازارات التي لن توفق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.

وتم التنسيق مع محافظة القاهرة والتأكيد على ضرورة عدم استصدار أي تراخيص من الوحدات المحلية لتلك البازارات تطبيقًا لأحكام القانون المُشار اليه، مع أهمية حث تلك الكيانات على توفيق أوضاعها سياحيًا.

ويستمر دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على البازارات والكيانات الموجودة بباقي المناطق بالمحافظات السياحية الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على تقنين أوضاع الكيانات التي تمارس الأنشطة السياحية بدون حصولها على التراخيص اللازمة لذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وفي ضوء توجيهات الوزير بأهمية التأكد المستمر من مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب.

اقرأ أيضا:

أجواء حارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

وزير الري: إزالة التعديات على مصرف بلاد العايد بالشرقية

السياحة: لجان للتفتيش على مراكز الغوص والأنشطة واليخوت بالبحر الأحمر