بالصور.. وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض أهلا مدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معرض أهلًا مدارس 2024، إلى جانب عدد من المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة بمدينة الفيوم.

وتفقد وزير التموين، ومحافظ الفيوم، معرض أهلا مدارس 2024، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، أمام نادي المعلمين بمدينة الفيوم، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة، مثل الملابس والحقائب والأحذية والأدوات المدرسية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية كالأجبان والعسل والسكر والأرز والمكرونة والزيوت، وبعض الاحتياجات المنزلية مثل المنظفات وغيرها.

كما شملت الجولة، تفقد المجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع بطل السلام، الذي تم إنشائه على مساحة 339 متر مربع عام 1998، وتم ميكنته عام 2008، وتطويره عام 2018، ويقوم الفرع بصرف المقررات التموينية، وفروق نقاط الخبز، بالإضافة لبيع السلع الحرة واللحوم الطازجة والمجمدات، كما شملت الجولة تفقد المجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع بطل السلام، المقام على مساحة 251 مترًا ويخدم تجار الجملة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور، اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وأحمد عصام، معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي وشئون البرلمان، وأحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.