10 صور و11 معلومة عن القرش الحوتي بهلول بعد ظهوره على شواطئ مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أثار ظهور القرش الحوتي، المعروف باسم "بهلول"، في شواطئ مرسى علم على البحر الأحمر، خلال الساعات الماضية، حالة من التساؤلات حول ماهية هذا القرش وأسباب وجوده بكثرة في هذه المنطقة.

ويستعرض "الخليج 365" أهم المعلومات عن القرش الحوتي وفقًا لتصريحات خاصة سابقة من الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة.

1- يبلغ عمر القرش الحوتي حوالي 70 عامًا.

2- يُعتبر من أكبر أنواع القروش والأسماك الغضروفية.

3- يتميز بشكله الجذاب ولونه الأزرق المزين بنقاط بيضاء منتظمة.

4- يبلغ متوسط طول القرش البالغ 13 مترًا، بينما يصل وزنه إلى 21 طنًا.

5- يتغذى عن طريق فتح فمه وشفط المياه، حيث يحتفظ بالطعام ويطرد المياه عبر خياشيمه.

6- يُصنَّف من القروش المهددة بالانقراض والمدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

7- يُعد من الأسماك الأكثر انتشارًا في البحر الأحمر ويتواجد على مدار العام في مياهه.

8- يفضل العيش في المياه العميقة، ولا يظهر في المياه الضحلة أو قرب الشواطئ إلا بحثًا عن الطعام.

9- لا يشكل خطرًا على البشر، ولم تُسجل حالات وفاة أو هجمات مرتبطة به.

10- هذا النوع غير مسنن، مما يجعله غير قادر على إلحاق الأذى بالبشر.

11- يعتمد في غذائه على الكائنات الميكروسكوبية والعوالق البحرية.