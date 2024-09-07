فيديو.. وزير الدفاع يكرم قادة بالقوات المسلحة ويمنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارًا من يوليو 2024، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقلد الفريق أول عبد المجيد صقر، القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين، كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما قدمته من مختلف أوجه الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا المدرسة العليا للوطنية وميدانًا للتضحية والعطاء من أجل الوطن.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء المهام المكلفين بها، مشيدًا بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة الصعاب والتحديات وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية، كما أكد أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للتضحية والعطاء جيلًا بعد جيل.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، في ختام كلمته، الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين تقديرًا لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء.