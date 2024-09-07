"عبدالغفار": حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 58.5 مليون خدمة خلال 37 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 58 مليونًا و628 ألفًا و24 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق رئيس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 6 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 498 ألفًا و326 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة "100 يوم صحة" قدمت 102 ألف و299 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف "عبدالغفار"، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت 149 ألفًا و599 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 48 ألفًا و954 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 6 آلاف و271 خدمة، بالإضافة لتقديم 43 ألفًا و192 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 18 ألفًا و355 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 52 ألفًا و593 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 9 آلاف و914 خدمة.

وقال "عبدالغفار"، إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و780 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2181 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 11 ألفا و454 خدمة.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 49 ألفًا و734 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا "عبدالغفار"، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".