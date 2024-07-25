شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 % ليصل إلى 2377.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.6% لتبلغ 2376.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% لتسجل 28.18 دولاراً للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.8% ليصل إلى 940.40 دولاراً، ونزل البلاديوم 1.5% ليبلغ 918.63 دولاراً.