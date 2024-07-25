شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 8.2% في مايو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.2% في شهر مايو الماضي مقارنةً بشهر مايو 2023م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 2.1% فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 33.9% في نفس الفترة.

وأضافت أن الصادرات السلعية في شهر مايو 2024م ارتفعت بنسبة 5.8% مقارنةً بشهر مايو 2023م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 4.9% فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73% في مايو 2023م إلى 72.4% بمايو 2024م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر مايو 2024م بنسبة 2.6%. وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بنسبة 12.8% مقارنةً بشهر مايو 2023م.

وبالمقارنة مع شهر أبريل 2024م فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.3%، كما أن قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفعت بنسبة 26.9%. كذلك ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.6%، بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة 8.8 % بالمقارنة مع أبريل 2024م.

ولفتت هيئة الإحصاء إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 41.1% مقابل 39% في شهر مايو 2023م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 8.2% وارتفاع الواردات بنسبة 2.6% خلال هذه الفترة.

ووفق الهيئة، تعُّد “منتجات الصناعات الكيماوية” من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت بالمقارنة مع شهر مايو 2023م بنسبة 6.2%، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” والتي تمثل 21.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية وقد انخفضت بنسبة 3.4% مقارنةً بشهر مايو 2023م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 26.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 22.3% عن شهر مايو 2023م، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” وهي تشكل 12.9% من إجمالي الواردات وقد انخفضت بنسبة 15.9% عن شهر مايو 2023م.

وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة باستحواذها على ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2024م، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 9.8% ثم الهند بنسبة 7.7 %، وكانت كل من الإمارات واليابان والبحرين والولايات المتحدة وبولندا وتايوان ومالطا من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 66.8% من إجمالي الصادرات.

وتحتل الصين أيضاً المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 25% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2024م، تليها الولايات المتحدة بنسبة 9.3%، ثم الإمارات بنسبة 6.5%، فيما كانت الهند، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وسويسرا، واليابان، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 66.3% من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة، والتي تعادل 23.6% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2024م.

وجاءت المنافذ الرئيسة الأخرى خلف ميناء الدمام وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 22.4%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 15.9%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 7.4%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 66.3%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 75.5% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.