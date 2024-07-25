الاقتصاد

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 8.2% في مايو

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 8.2% في مايو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.2% في شهر مايو الماضي مقارنةً بشهر مايو 2023م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 2.1% فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 33.9% في نفس الفترة.

وأضافت أن الصادرات السلعية في شهر مايو 2024م ارتفعت بنسبة 5.8% مقارنةً بشهر مايو 2023م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 4.9% فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73% في مايو 2023م إلى 72.4% بمايو 2024م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر مايو 2024م بنسبة 2.6%. وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بنسبة 12.8% مقارنةً بشهر مايو 2023م.

وبالمقارنة مع شهر أبريل 2024م فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.3%، كما أن قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفعت بنسبة 26.9%. كذلك ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.6%، بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة 8.8 % بالمقارنة مع أبريل 2024م.

ولفتت هيئة الإحصاء إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 41.1% مقابل 39% في شهر مايو 2023م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 8.2% وارتفاع الواردات بنسبة 2.6% خلال هذه الفترة.

ووفق الهيئة، تعُّد “منتجات الصناعات الكيماوية” من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت بالمقارنة مع شهر مايو 2023م بنسبة 6.2%، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” والتي تمثل 21.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية وقد انخفضت بنسبة 3.4% مقارنةً بشهر مايو 2023م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 26.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 22.3% عن شهر مايو 2023م، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” وهي تشكل 12.9% من إجمالي الواردات وقد انخفضت بنسبة 15.9% عن شهر مايو 2023م.

وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة باستحواذها على ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2024م، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 9.8% ثم الهند بنسبة 7.7 %، وكانت كل من الإمارات واليابان والبحرين والولايات المتحدة وبولندا وتايوان ومالطا من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 66.8% من إجمالي الصادرات.

وتحتل الصين أيضاً المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 25% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2024م، تليها الولايات المتحدة بنسبة 9.3%، ثم الإمارات بنسبة 6.5%، فيما كانت الهند، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وسويسرا، واليابان، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 66.3% من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة، والتي تعادل 23.6% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2024م.

وجاءت المنافذ الرئيسة الأخرى خلف ميناء الدمام وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 22.4%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 15.9%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 7.4%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 66.3%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 75.5% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا