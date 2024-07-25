الذهب يتراجع للمرة الثانية اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر جرام الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15يوليو 2024 للمرة الثانية.

وسجل سعر الذهب اليوم 3260 جنيها وسط تطورات جديدة في السوق العالمي للذهب، ليصبح إجمالي هبوط الذهب 30 جنيها.