شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع.. والجنيه الإسترليني ينخفض والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% ليتداول عند 1.2857 دولار.فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.40% إلى 1.1853 يورو.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.40 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 32.66 نقطة، ليصل إلى 8186.35 نقطة.