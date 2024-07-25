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شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع.. والجنيه الإسترليني ينخفض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% ليتداول عند 1.2857 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.40% إلى 1.1853 يورو.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 32.66 نقطة، ليصل إلى 8186.35 نقطة.
وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% ليتداول عند 1.2857 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.40% إلى 1.1853 يورو.
البورصة البريطانيةأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.40 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 32.66 نقطة، ليصل إلى 8186.35 نقطة.