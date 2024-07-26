شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتجه لخسائر أسبوعية طفيفة بعد نتائج أرباح متباينة والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وتتجه نحو خسارة أسبوعية طفيفة بعد أن تركت مجموعة متباينة من أرباح الشركات المؤشر القياسي في حالة تخبط بحثًا عن اتجاه واضح.واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 508.9 نقاط، ويتجه لتحقيق خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعد وصوله لأدنى مستوى في شهرين خلال الجلسة السابقة.تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الخميس، متأثرة بسلسلة من أرباح الشركات المخيبة للتوقعات.ويأتي هذا في حين قوّض تراجع أسهم التكنولوجيا العالمية المعنويات، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدًا بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.